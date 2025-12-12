Готовимся к третьей мировой войне? Нумеролог шокировала прогнозом на 2026 год

Никаких серьёзных потрясений, таких как новая пандемия или третья мировая война, 2026 год России не принесёт, заявила нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова. Наша страна, давно привыкшая к провокациям и умеющая достойно на них отвечать, не позволит втянуть себя в крупные конфликты, уверена собеседница «Вечерней Москвы».

По её словам, Россия в новом году останется суверенной и сильной при поддержке властей и народа. Эксперт напомнила, что главной целью нашей страны, по словам президента Владимира Путина, является окончание войн, а не их начало. Она призвала не ждать потрясений.

«Россия, наоборот, окажется в конце периода испытаний, выйдет из них с честью и сосредоточится на собственном развитии и установлении новых связей. 2026-й — это год обновления и перестройки, в первую очередь сознания. Конечно, и в нём будут трудности, но 2026-й подарит нам фундамент для уверенного строительства красивого, яркого будущего», — заключила мистик.

Ранее ясновидящая предсказала сроки начала апокалипсиса после увиденного во сне строительства храма над рекой Евфрат. Экстрасенс связала этот образ с библейскими пророчествами о пришествии Антихриста. Она подчеркнула, что начало строительства храма символизирует старт новой эпохи.