Ясновидящая назвала точный год начала апокалипсиса и пришествия Антихриста

Известная ясновидящая Инна Алексеева предсказала начало апокалипсиса в 2027 году после увиденного во сне строительства храма над рекой Евфрат. Раскрывая подробности пророчества, она уточнила, что в своём видении наблюдала сначала пересохшую, а затем наполнившуюся водой библейскую реку и возведение культового сооружения на горе.

Экстрасенс связала этот образ с библейскими пророчествами о пришествии Антихриста. Она подчеркнула, что начало строительства храма символизирует старт новой эпохи.

«Храм будет выстраиваться по тем же эскизам, которые были при царе Давиде и Соломоне. Именно по тем эскизам. И когда начнется строительство храма в аду, начнутся времена Антихриста», — отметила ясновидящая в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что вопрос конца человеческой цивилизации менее важен, чем личная подготовка к встрече с Богом после смерти. Глава РПЦ подчеркнул, что Второе пришествие остаётся божественной тайной, а главным для верующих должна стать забота о спасении души.