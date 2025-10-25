Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 10:41

Ясновидящая назвала точный год начала апокалипсиса и пришествия Антихриста

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Известная ясновидящая Инна Алексеева предсказала начало апокалипсиса в 2027 году после увиденного во сне строительства храма над рекой Евфрат. Раскрывая подробности пророчества, она уточнила, что в своём видении наблюдала сначала пересохшую, а затем наполнившуюся водой библейскую реку и возведение культового сооружения на горе.

Экстрасенс связала этот образ с библейскими пророчествами о пришествии Антихриста. Она подчеркнула, что начало строительства храма символизирует старт новой эпохи.

«Храм будет выстраиваться по тем же эскизам, которые были при царе Давиде и Соломоне. Именно по тем эскизам. И когда начнется строительство храма в аду, начнутся времена Антихриста», — отметила ясновидящая в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Каким будет апокалипсис: Топ-7 версий конца света от разных религий, от буддизма до ислама
Каким будет апокалипсис: Топ-7 версий конца света от разных религий, от буддизма до ислама

Ранее предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что вопрос конца человеческой цивилизации менее важен, чем личная подготовка к встрече с Богом после смерти. Глава РПЦ подчеркнул, что Второе пришествие остаётся божественной тайной, а главным для верующих должна стать забота о спасении души.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мистика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar