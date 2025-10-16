Патриарх Кирилл призвал готовиться не к апокалипсису, а к встрече с Богом

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл во время выступления в храме Христа Спасителя заявил, что вопрос конца человеческой цивилизации менее важен, чем личная подготовка к встрече с Богом после смерти. Глава РПЦ подчеркнул, что Второе пришествие остаётся божественной тайной, а главным для верующих должна стать забота о спасении души.

«Какое нам дело, когда всё это произойдёт? Наш вопрос — наша кончина. Это и будет для нас Вторым Пришествием — потому что предстанем перед Господом», — подчеркнул патриарх.

Он призвал христиан сосредоточиться на духовной жизни, отметив, что апокалиптические настроения исторически сопровождали Церковь, но не должны затмевать личное спасение.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Русская Православная Церковь долна активно пользоваться социальными сетями, однако превращать проповеди в стендап ни в коем случае нельзя. По его словам, адаптируя язык под аудиторию, важно не пытаться ей нравится, жертвуя при этом «высотой миссии».