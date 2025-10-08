Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за руководителей России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти преподобного Сергия Радонежского обратился к верующим с призывом помолиться о руководителях страны. Об этом он сказал в ходе проповеди после литургии в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

«Молясь о властях, мы в первую очередь должны просить Господа, чтобы он не оставлял своего водительства, чтобы ограждал власть от грехов и от ошибок, потому что ошибки и грехи на том высоком уровне не только вредят душе человека, совершающего таковые, но и способны отразиться на жизни всего народа», — сказал священнослужитель.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что не все осознают важность такой молитвы, хотя она затрагивает интересы общества в целом. Он обратил внимание на то, что сегодня у России православные лидер и премьер, а многие министры посещают храмы и поддерживают монастыри.

Патриарх Кирилл охарактеризовал нынешний период как возвращение к обновлённым церковно-государственным связям после тяжёлых безбожных лет XX века. По его убеждению, стабильность и благополучие людей зависят от «богобоязненного состояния власти» — не как эмоция, а как приоритетная жизненная установка, определяющая ответственность перед страной, народом и Богом.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Русская Православная Церковь долна активно пользоваться социальными сетями, однако превращать проповеди в стендап ни в коем случае нельзя. По его словам, адаптируя язык под аудиторию, важно не пытаться ей нравится, жертвуя при этом «высотой миссии».