Индийскую Вангу озарило новое пророчество о сроке окончания СВО и судьбе Украины
Ясновидящая Арчена: Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году
Индийскую ясновидящую Арчену Нагабушанам многие сравнивают с легендарной Вангой. Предсказания мистика зачастую сбываются с поразительной точностью. Особое место в её сердце занимает Россия. Прорицательница регулярно говорит и о судьбе Украины. По её словам, СВО может быть окончено уже в 2026 году.
«В 2026 году у всех сторон появится возможность завершить противостояние. Но будущее не высечено в камне», — цитирует гадалку «Царьград».
Она также рассказала о «глубокой трансформации» России, усилении её экономики и росте суверенитета. Наша страна станет примером для всего мира, уверена мистик. А вот Украину ждёт менее завидная судьба. Если она «не сделает выводы», то исчезнет как государство. Часть земель вернётся в состав РФ, а западные регионы перейдут под протекторат Польши и других соседей.
