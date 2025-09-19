Индийскую Вангу озарило новое пророчество о сроке окончания СВО и судьбе Украины

Индийскую ясновидящую Арчену Нагабушанам многие сравнивают с легендарной Вангой. Предсказания мистика зачастую сбываются с поразительной точностью. Особое место в её сердце занимает Россия. Прорицательница регулярно говорит и о судьбе Украины. По её словам, СВО может быть окончено уже в 2026 году.

Она также рассказала о «глубокой трансформации» России, усилении её экономики и росте суверенитета. Наша страна станет примером для всего мира, уверена мистик. А вот Украину ждёт менее завидная судьба. Если она «не сделает выводы», то исчезнет как государство. Часть земель вернётся в состав РФ, а западные регионы перейдут под протекторат Польши и других соседей.