19 сентября, 08:08

Индийскую Вангу озарило новое пророчество о сроке окончания СВО и судьбе Украины

Ясновидящая Арчена: Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году

Обложка © freepik

Индийскую ясновидящую Арчену Нагабушанам многие сравнивают с легендарной Вангой. Предсказания мистика зачастую сбываются с поразительной точностью. Особое место в её сердце занимает Россия. Прорицательница регулярно говорит и о судьбе Украины. По её словам, СВО может быть окончено уже в 2026 году.

«В 2026 году у всех сторон появится возможность завершить противостояние. Но будущее не высечено в камне», — цитирует гадалку «Царьград».

Она также рассказала о «глубокой трансформации» России, усилении её экономики и росте суверенитета. Наша страна станет примером для всего мира, уверена мистик. А вот Украину ждёт менее завидная судьба. Если она «не сделает выводы», то исчезнет как государство. Часть земель вернётся в состав РФ, а западные регионы перейдут под протекторат Польши и других соседей.

Шаманка из «Битвы экстрасенсов» предсказала судьбу Москвы, сколько она простоит и кто её защищает
Ранее Владимиру Зеленскому предрекли страшный конец. По словам экстрасенса, его режим рухнет в самое ближайшее время. Астролог даже назвал Life.ru точную дату краха киевского режима.

