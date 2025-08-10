Шаманка из «Битвы экстрасенсов» предсказала судьбу Москвы, сколько она простоит и кто её защищает

Шаманка Кажетта Ахметжанова из шестого сезона «Битвы экстрасенсов» недавно опубликовала в своих социальных сетях пророчество. В первую очередь оно касается Москвы, но другие города России ясновидящая тоже упомянула. Что ждёт столицу России в ближайшие годы? Выдержит ли Третий Рим вызовы XXI века? Что надо делать, чтобы Москва полюбила вас и одарила своими богатствами? А другие города, что ждёт их? Рассказываем в материале.

Сколько лет будет жить Москва

Москва будет жить долго. Может быть, даже очень долго. Предсказания ясновидящей называют конкретную цифру. Фото © ТАСС / Олег Елков

По словам Кажетты, Москва будет жить 2600 лет. Точно непонятно, какую временную точку мы берём за основу: 2025 год или 1147-й, год основания Москвы (если точнее — первого упоминания в летописи). В первом случае Москва проживёт до 4625 года. Во втором — 878 лет городом уже прожиты. Значит, на покой город уйдёт около 3747 года. Кроме того, Кажетта поделилась важным пророчеством о войне. «Будет везде война, но Москву никогда не возьмут», — говорит экстрасенс. Приятно, что, по данным ясновидящей, город не падёт в случае третьей мировой.

Почему Москва будет жить так долго?

Древняя славянская магия охраняет город. А условия для долгой жизни создали волхвы во время нашествия Батыя. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Но в чём причина нерушимого статуса Москвы? Кажетта отвечает, вспоминая древнюю легенду. Столица России, как известно, стоит на семи холмах. Древние старцы, волхвы, создали эти холмы много лет назад. Это могли быть маги, связанные с племенем вятичей или финно-угорские шаманы, которые славились своей силой. Когда на Москву пошла в поход монгольская конница и в 1238 году после 5 дней осады смогла взять город, старцы возвели эти холмы. И внутри этих холмов находятся важные реликвии. Семь заговорённых мечей незримо защищают собой Москву. «В одном из самых больших холмов находится огромный серебряный меч», — говорит Кажетта. Но не только мечи охраняют город.

Москва — это город Богородицы. Здесь живет Богоматерь. Город имеет свой купол мощный, информационный купол, энергетический купол. В Москву прилетают множество ангелов и архангелов. Богородица правит городом, и она любит тех людей, которые служат своей стране. Кажетта Ахметжанова Экстрасенс

Как такое возможно? Почему Москву защищают одновременно языческие семь мечей и Богородица? По словам Кажетты, Дева Мария правит Третьим Римом несмотря на то, что это очень независимый, мужской по своей энергетике город. Мы можем предположить. Дело в том, что в Москве находится Владимирская икона Божией Матери. Её энергия защищает город: икону написал евангелист Лука, и в ней правда содержится частичка духа Богородицы.

История Владимирской иконы Божией Матери

Эту икону в 1130 году привёз на Русь из Византии митрополит Михаил в качестве подарка русскому князю Мстиславу Владимировичу. При Мстиславе русские войска отлично оборонялись от литовцев, а правитель умел держать в узде родственников и не допускал междоусобиц. В крещении его звали Феодор, а позже причислили к лику святых. А в Европе Мстислава называли Гарольдом в честь деда, английского короля Гарольда II Годвинсона, погибшего в сражении с войсками Вильгельма Завоевателя.

Потом единая Русь распалась. Андрей Боголюбский перенёс икону во Владимир в 1155 году. В целях безопасности и для образа был построен Успенский собор. Потом, в 1238 году, Батый вторгся во Владимир. С иконы сорвали золотой оклад, но сам образ монголы не тронули — видимо, побоялись. А после Куликовской битвы, которая фактически освободила Русь от ига, в 1395 году, Владимирская икона Божией Матери стала жить в Москве.

Что надо делать в Москве, чтобы процветать

Кажетта видела множество людей, кто смог «подняться», работая уборщиками, грузчиками, коммунальщиками... Фото © ТАСС / Александр Патрин

«Вот я заметила, те, кто в Москве работают уборщиками, все поднимаются», — говорит Кажетта. Она имеет в виду, что профессионалы клининга зарабатывают в Москве баснословные деньги. Но не только — лесорубы, строители, коммунальщики, работники сферы обслуживания, сотрудники автосервисов, дворники, электрики, сантехники... Представители практически всех профессий, что кажутся «низкоквалифицированными», в Москве зарабатывают много. «Когда Москву любишь, она тебе даётся», — говорит по этому поводу ясновидящая.

Какая судьба ждёт другие города России

Для других городов у Кажетты тоже имеются предсказания. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Хороших перспектив для Санкт-Петербурга Кажетта Ахметджанова, к сожалению, не видит. Она обращает внимание на то, что 4 июля 2025 года в городе произошло наводнение. Наводнения — это в принципе бич Санкт-Петербурга. С учётом наводнений в центре Питера было построено и метро: на каждой станции там двойные двери. Первый питерский потоп случился уже через три месяца после постройки города, в 1703 году.

Зато у города Владимира всё будет хорошо. Кажетта говорит, что город — «очень сильное место». И это правда. Именно тут жила Владимирская икона Божией Матери. Именно Владимир был столицей Руси перед тем, как таковой стала Москва. Владимиро-Суздальская Русь была важным культурным и религиозным центром несколько веков подряд. А ещё на подъём пойдёт Владивосток. И это будет просто замечательно, потому что пожить во Владивостоке мечтают даже многие москвичи. А в Крыму, по мнению пророчицы, очень хорошая энергетика, поскольку там живёт дух старцев.