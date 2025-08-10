Водолеям — страсти, Тельцам — стоп: Рунический гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 для всех
Загадочные руны готовы приоткрыть завесу будущего. Узнайте, что предсказывают древние символы каждому знаку зодиака на неделю с 11 по 17 августа 2025 года. Готовы к неожиданным поворотам судьбы и ценным советам от рунолога Игоря Вечерского? Только на Life.ru!
Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Неделя обещает внутренние открытия. Перевёрнутый Тейваз говорит, что вам не стоит бросаться в бой — отступление сейчас мудрее, чем напор. Перевёрнутый Отал указывает на необходимость пересмотра родовых установок или привычек: что-то из прошлого уже не работает. Беркана смягчает общий фон — она дарит заботу, внутренний ресурс и интуицию. Не бойтесь быть «непродуктивными» — вы просто набираете силу.
Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Интенсивный период, который потребует стойкости. Хагалаз — это символ разрушения старого, и важно помнить, что через хаос рождается новое. Наутиз помогает справиться с ограничениями и показывает, как вырастить силу именно в трудностях. Перевёрнутый Уруз предупреждает: не давите на себя и других. Умение вовремя остановиться сейчас — мудрость. Сдержанность и внутренний фокус дадут больше, чем любые действия. Берегите здоровье и избегайте перегрузок.
Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Вас ждёт неделя глубокой переоценки. Турисаз символизирует внутреннего стража: будьте внимательны к темам, в которых давно назрели перемены. Иса предлагает остановиться и ничего не форсировать — время созерцания и замедления. Гебо приносит гармонию, если вы готовы к равному обмену — откройтесь людям, которым вы доверяете.
Хорошее время для восстановления баланса в отношениях и общения на уровне души.
Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Неделя осознаний. Ансуз приносит новые инсайты и важные разговоры — слушайте не только слова, но и интонации. Йера напоминает: всё идёт по плану, просто в своём ритме. Перевёрнутый Райдо подсказывает, что не все пути сейчас открыты — будьте гибкими. Перестройка маршрута может привести к более интересной цели. Доверяйте ходу времени и не подгоняйте события.
Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Мощная трансформация. Перевёрнутый Турисаз помогает вам закрыть старые проблемы — с минимальными потерями, если действовать осторожно. Перевёрнутый Эваз говорит о переоценке долгосрочных связей — быть может, вы хотите другого будущего? Эйваз усиливает внутреннюю борьбу, но и даёт шанс изменить свою реальность. Используйте эту неделю для осознанного выбора и отпускания отжившего.
Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Неделя пробуждения внутренней силы. Турисаз открывает путь к смелым решениям, которые раньше казались невозможными. Ансуз усиливает ваш голос: вы можете быть услышаны, если говорите с искренностью. Вунье обещает радость, поддержку и свет — особенно в простых мелочах. Прекрасное время для общения, творчества и налаживания душевных связей.
Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Неделя непростая, но честная. Гебо подсказывает, что пора выравнивать обмен — где вы даёте слишком много, а где недополучаете? Хагалаз может вскрыть дисбаланс, но это даст возможность выстроить новое. Перевёрнутый Перто говорит: не всё сейчас поддаётся логике.
Не ищите тайный смысл — просто наблюдайте, принимайте и будьте мягче к себе. Отпустите ожидания.
Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Глубокая неделя, связанная с корнями и судьбой. Отал говорит о силе рода — обратитесь к семейным ценностям или внутренним опорам. Перто зовёт вглубь — интуиция будет особенно сильна. Хагалаз разрушит то, что уже не служит вам, — не сопротивляйтесь, дайте жизни перестроиться. Медитации, ритуалы, работа с подсознанием — всё это будет особенно эффективно.
Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Энергия и возможности! Уруз даёт силу действовать, восстанавливаться и брать инициативу. Отал придаёт устойчивость — вы можете опереться на свои знания, род и опыт. Перевёрнутый Эваз говорит о необходимости строить долговременные планы и уделить внимание их взаимовыгодности. Действуйте в направлении честного диалога и обновления своих целей.
Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Неделя испытаний, которые приведут к росту. Хагалаз может всколыхнуть эмоции или внешние обстоятельства — главное, не терять самообладание. Беркана смягчает обстановку: заботьтесь о себе и близких, плавный и продуктивный путь открыт. Гебо уравновешивает энергию — то, что вы отдали, обязательно вернётся. Будьте открыты для любви и помощи.
Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Неделя вдохновения и страсти. Ингуз приносит эмоции, энергию и возможность выйти на новый уровень отношений. Эйваз даёт шанс изменить свою реальность, если вы готовы к борьбе с внутренними и внешними противоречиями. Ансуз — дар слова: говорите честно, выражайте свои чувства, вдохновляйте.
Вы находитесь в точке перехода — не бойтесь шагать в новое.
Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 с рунами
Интуитивная и насыщенная неделя. Иса говорит, что не стоит спешить — внутренняя тишина сейчас ценнее любой активности. Перевёрнутый Перто может вскрыть старые страхи или тайны — принимайте это как процесс очищения. Наутиз поможет выдержать напряжение и собрать волю в кулак. Неделя для внутренней работы, концентрации, очищения, глубоких разговоров с собой.
