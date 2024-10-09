Тест: Только настоящие пожарные смогут пройти этот тест на 6/6 и отгадать весь инвентарь
Восхищаетесь бесстрашными работниками пожарной службы? Сможете ли вы правильно ответить, зачем им нужны все эти вещи?
Сегодня отмечают День Специальной пожарной охраны МЧС России — и это отличный повод поздравить тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради нашей безопасности. Всем известно, что пожар невозможно потушить голыми руками, для этого нужно специальное оборудование. А какое именно, вам предстоит ответить в этом тесте на знание пожарного инвентаря. Будьте готовы: здесь вы не встретите огнетушители, песок и воду — всё намного сложнее!
Работа пожарных требует не только идеального знания всех инструментов, но и умения работать в команде. Узнайте, каким видят вас коллеги, ответив всего на пять вопросов, результаты могут оказаться непредсказуемыми! А ещё подробнее разобраться в вопросах профориентации поможет тест «Кем вы работали в прошлой жизни — подскажут шесть необычных вопросов».
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