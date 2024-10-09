В чём похожи и чем отличаются современные россиянки от дам Российской империи
Эталоны красоты в Российской империи: чем они отличались от современных стандартов? Life.ru рассказывает, какие черты считались идеальными и насколько они актуальны сегодня.
В XIX веке стандарты красоты в Российской империи формировались под влиянием как традиций, так и западных трендов. Красота не была статичной — её каноны менялись, отражая исторические, социальные и культурные изменения. Сегодня мы погружаемся в атмосферу прошлого и оцениваем, насколько эталоны тех времён соотносятся с современными стандартами. Итак, что ценилось и привлекало у женщин времён имперской России?
1. Белая кожа и натуральный румянец
Эталоны красоты Российской империи: что изменилось. Фото © «Шедеврум»
Для женщин той эпохи белизна кожи была символом аристократизма. Дамы использовали свинцовые белила и свекольный сок для создания идеального румянца. Естественность тогда считалась главным атрибутом: краски не должно было быть видно. Современные россиянки, особенно в моде «естественного макияжа», следуют тому же принципу — здоровый, ухоженный вид вместо маскировки недостатков стал ключевым критерием красоты. Белая кожа хоть и отошла на второй план, всё ещё ассоциируется с утончённостью и стилем.
2. Стройность и изящество
Красота в Российской империи: идеалы и их влияние. На картине императрица Мария Александровна © Wikipedia / Алекс Франц Ксавер Винтерхальтер
Если в начале XIX века ещё сохранялась мода на округлые формы, то к концу века стройные и хрупкие девушки завоевали сердца. Например, княгиня Зинаида Юсупова, которая считалась одной из самых красивых женщин, была худощавой и утончённой. Современные стандарты, как и тогда, высоко ценят стройные фигуры, однако мода на фитнес-блогеров добавила акцент на спортивное тело, которого раньше не существовало.
3. Деликатность и изысканность манер
Идеалы красоты XIX века: похожи ли они на современные? Фото © slavynka88.livejournal.com
Элегантная походка, плавность движений — это качества, которые ценились не меньше внешности. Женщинам было важно, как они держат осанку и подают себя в обществе. Воспитанные с детства дворянки демонстрировали утончённость и женственность. Сегодня мы наблюдаем стремление к изяществу и естественности: многие россиянки, как и тогда, стараются выглядеть ухоженно и привлекательно даже в повседневной жизни, отдавая предпочтение женственным образам.
4. Правильные пропорции и гармония тела
Как выглядели эталоны красоты в Российской империи. Фото © «Шедеврум»
В конце XVIII века идеалом стала правильная фигура с пропорциональными чертами лица. Главное — гармония и природная красота. Косметологи тех времён учили, что красота — это не просто лицо с гладкой кожей, а баланс всех частей тела. Современные россиянки также стремятся к идеальным пропорциям: будь то спорт или пластическая хирургия, гармония остаётся важным критерием.
5. Натуральная красота без «искусственного» макияжа
Эволюция женской красоты: от Российской империи до наших дней. На картине графиня Елизавета Воронцова-Дашкова © Wikipedia / Александр Кабанель
В XIX веке девушки перестали полагаться на «тяжёлый» макияж, характерный для XVIII века, и стали подчёркивать свои натуральные черты. Сегодняшняя мода на нюдовый макияж перекликается с этим трендом: россиянки часто выбирают естественные образы, минимализм в косметике, чтобы выглядеть молодо и свежо, как и аристократки прошлого.
6. Влияние европейской моды и светские дамы
Что считалось красивым в Российской империи. Фото © Wikipedia / Дмитрий Николаевич Кардовский
Западные тенденции активно влияли на образ женщин в Российской империи. Например, жена Пушкина, Наталья Гончарова, славилась своей красотой, подчёркивая её сдержанностью и модными новинками. Сегодня россиянки также активно следят за мировыми модными трендами, адаптируя их под свои особенности, что делает их стиль уникальным.
Эталоны красоты Российской империи поразительно созвучны современным трендам, хотя идеалы продолжали эволюционировать. И тогда, и сейчас женщины стремятся выглядеть элегантно, подчёркивая свою естественную красоту. Разница лишь в том, что сегодня существует больше возможностей и технологий для достижения этих стандартов. Ранее Life.ru рассказывал о жутких методах народной медицины и странных поверьях о здоровье в Древней Руси.