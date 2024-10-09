В чём похожи и чем отличаются современные россиянки от дам Российской империи

В XIX веке стандарты красоты в Российской империи формировались под влиянием как традиций, так и западных трендов. Красота не была статичной — её каноны менялись, отражая исторические, социальные и культурные изменения. Сегодня мы погружаемся в атмосферу прошлого и оцениваем, насколько эталоны тех времён соотносятся с современными стандартами. Итак, что ценилось и привлекало у женщин времён имперской России?

1. Белая кожа и натуральный румянец

Эталоны красоты Российской империи: что изменилось. Фото © «Шедеврум»

Для женщин той эпохи белизна кожи была символом аристократизма. Дамы использовали свинцовые белила и свекольный сок для создания идеального румянца. Естественность тогда считалась главным атрибутом: краски не должно было быть видно. Современные россиянки, особенно в моде «естественного макияжа», следуют тому же принципу — здоровый, ухоженный вид вместо маскировки недостатков стал ключевым критерием красоты. Белая кожа хоть и отошла на второй план, всё ещё ассоциируется с утончённостью и стилем.

2. Стройность и изящество

Красота в Российской империи: идеалы и их влияние. На картине императрица Мария Александровна © Wikipedia / Алекс Франц Ксавер Винтерхальтер

Если в начале XIX века ещё сохранялась мода на округлые формы, то к концу века стройные и хрупкие девушки завоевали сердца. Например, княгиня Зинаида Юсупова, которая считалась одной из самых красивых женщин, была худощавой и утончённой. Современные стандарты, как и тогда, высоко ценят стройные фигуры, однако мода на фитнес-блогеров добавила акцент на спортивное тело, которого раньше не существовало.

3. Деликатность и изысканность манер

Идеалы красоты XIX века: похожи ли они на современные? Фото © slavynka88.livejournal.com

Элегантная походка, плавность движений — это качества, которые ценились не меньше внешности. Женщинам было важно, как они держат осанку и подают себя в обществе. Воспитанные с детства дворянки демонстрировали утончённость и женственность. Сегодня мы наблюдаем стремление к изяществу и естественности: многие россиянки, как и тогда, стараются выглядеть ухоженно и привлекательно даже в повседневной жизни, отдавая предпочтение женственным образам.

4. Правильные пропорции и гармония тела

Как выглядели эталоны красоты в Российской империи. Фото © «Шедеврум»

В конце XVIII века идеалом стала правильная фигура с пропорциональными чертами лица. Главное — гармония и природная красота. Косметологи тех времён учили, что красота — это не просто лицо с гладкой кожей, а баланс всех частей тела. Современные россиянки также стремятся к идеальным пропорциям: будь то спорт или пластическая хирургия, гармония остаётся важным критерием.

5. Натуральная красота без «искусственного» макияжа

Эволюция женской красоты: от Российской империи до наших дней. На картине графиня Елизавета Воронцова-Дашкова © Wikipedia / Александр Кабанель

В XIX веке девушки перестали полагаться на «тяжёлый» макияж, характерный для XVIII века, и стали подчёркивать свои натуральные черты. Сегодняшняя мода на нюдовый макияж перекликается с этим трендом: россиянки часто выбирают естественные образы, минимализм в косметике, чтобы выглядеть молодо и свежо, как и аристократки прошлого.

6. Влияние европейской моды и светские дамы

Что считалось красивым в Российской империи. Фото © Wikipedia / Дмитрий Николаевич Кардовский

Западные тенденции активно влияли на образ женщин в Российской империи. Например, жена Пушкина, Наталья Гончарова, славилась своей красотой, подчёркивая её сдержанностью и модными новинками. Сегодня россиянки также активно следят за мировыми модными трендами, адаптируя их под свои особенности, что делает их стиль уникальным.