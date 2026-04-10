Синоптик пообещал москвичам окончательный сход снега в субботу

Весна в столицу всё-таки пришла окончательно. Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА «Новости», что временный снежный покров, накрывший Москву на этой неделе, исчезнет уже в выходные.

«В субботу снежный покров растает и теперь, по всей видимости, москвичи не увидят его до следующего осенне-зимнего сезона», — пообещал Тишковец.

Таким образом, финальная точка в затянувшейся метеоистории будет поставлена уже в ближайшие выходные.

Ранее Life.ru писал, что с 10 по 12 апреля Землю накроют магнитные возмущения. вероятность геомагнитных возмущений в период с пятницы по воскресенье достигает примерно 90%. Учёные связывают возможные изменения с влиянием корональной дыры средних размеров, зафиксированной на Солнце.