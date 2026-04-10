Синоптик пообещал москвичам окончательный сход снега в субботу
Обложка © Life.ru
Весна в столицу всё-таки пришла окончательно. Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА «Новости», что временный снежный покров, накрывший Москву на этой неделе, исчезнет уже в выходные.
«В субботу снежный покров растает и теперь, по всей видимости, москвичи не увидят его до следующего осенне-зимнего сезона», — пообещал Тишковец.
Таким образом, финальная точка в затянувшейся метеоистории будет поставлена уже в ближайшие выходные.
Ранее Life.ru писал, что с 10 по 12 апреля Землю накроют магнитные возмущения. вероятность геомагнитных возмущений в период с пятницы по воскресенье достигает примерно 90%. Учёные связывают возможные изменения с влиянием корональной дыры средних размеров, зафиксированной на Солнце.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.