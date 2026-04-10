В Дагестане из-за таяния снега повреждены десятки домов и школа

В Кулинском районе республики Дагестан из-за таяния снега активизировались оползневые процессы. В результате повреждены десятки жилых домов, а также объекты культуры и образования. Об этом сообщили в правительстве региона.

В одном из сёл обрушилась кровля и частично разрушены несущие стены школы. Повреждены семь учреждений культуры. Под удар стихии попали и несколько десятков жилых домов.

Три животноводческие фермы остались без транспортного сообщения. Местным жителям уже передали гуманитарную помощь.

При этом учреждения здравоохранения и образования района продолжают работать в штатном режиме. В селе Кули занятия не приостанавливали – их организовали в другом корпусе школы.

Ранее Life.ru писал, что паводки в Чечне и Дагестане признаны чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Глава МЧС России Александр Куренков заявил об этом на заседании комиссии в Махачкале. Решение принято из-за масштаба последствий и текущей обстановки в регионах.