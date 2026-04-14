Зима близко: Ледяной шквал с градом и снегом парализовал дороги в Сочи

Ночью в Сочи и прибрежных районах прошёл дождь с сильным градом — явление наблюдали в Лоо, Хобзе и Вардане. К утру осадки сменились снегом, на трассах и тротуарах образовались сугробы и гололедица. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Апрельский снегопад парализовал движение в Сочи. Видео © SHOT

Апрельский снегопад парализовал движение в Сочи. Фото © SHOT

Некоторые автомобили не могут преодолеть подъёмы на заснеженных дорогах. Местные жители опасаются выезжать на личном транспорте, поскольку большинство уже переобули машины на летнюю резину. Некоторые родители принимают решение не везти детей в школы, чтобы не рисковать безопасностью.

Коммунальные службы города переведены в усиленный режим, однако, по словам горожан, основные трассы пока не обработаны противогололёдными реагентами. Синоптики прогнозируют сохранение нестабильной погоды в ближайшие сутки. Автомобилистам настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок без зимней резины и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Сегодня, 14 апреля, в Московском регионе прогнозируется ухудшение погоды: ожидаются дожди, похолодание и, возможно, первая весенняя гроза. Вероятность грозы превышает 50% — её развитию способствует кучевая облачность. После продолжительного засушливого периода дожди пойдут на пользу качеству воздуха.