Рано зеленеть: синоптик остудила весенние надежды москвичей

Настоящего весеннего озеленения в Москве в ближайшее время ждать не стоит. Об этом редакции РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Она заметила, что пока москвичам остаётся вспоминать песню про «траву у дома», потому что зелень в столице увидим ещё не скоро.

По словам синоптика, апрель остаётся самым переменчивым месяцем года. В это время тёплые периоды легко сменяются возвратами холода, поэтому строить слишком смелые ожидания на середину весны не стоит.

При этом сама погода, как подчёркивает Макарова, не выходит за рамки климатической нормы. Она говорит, что весной идёт перестройка атмосферных процессов, и нынешние качели для апреля вполне типичны.

Потепление в Москве действительно начнётся уже с этих выходных. На новой неделе, по данным синоптиков, в городе не ждут опасных погодных явлений, а днём температура будет подниматься до плюс 13–16 градусов.

А ранее Life.ru сообщал, что в первой половине мая в европейскую часть России могут вернуться заморозки. Речь идет о так называемых «черемуховых» холодах. Это период весеннего похолодания, когда ночью температура снова может опускаться до нуля и чуть ниже.