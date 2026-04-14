Синоптики спрогнозировали первую весеннюю грозу в Москве 14 апреля

Во вторник, 14 апреля, в столичном регионе ожидается ухудшение погоды: дождь, понижение температуры и, возможно, первая весенняя гроза. Вероятность этого явления превышает 50% из-за кучевой облачности, способствующей развитию грозовой деятельности, сообщила RG.ru главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Во вторник ждём в столичном регионе ухудшение погоды: дождь и понижение температуры воздуха. Вместе с непогодой ожидается и первая весенняя гроза», — пояснила метеоролог.

Она отметила, что после долгой сухой погоды дожди благоприятно скажутся на состоянии воздуха. Согласно народным поверьям, ранний гром весной предвещает дождливое и холодное лето, однако метеорологи не находят этому подтверждения. Из-за потепления климата число опасных погодных явлений, включая грозы, увеличивается, и ранние весенние грозы — наглядное тому подтверждение.

Ранее москвичей призвали не ждать скорой зелени. Апрель остаётся самым переменчивым месяцем года. В это время тёплые периоды легко сменяются возвратами холода, поэтому строить слишком смелые ожидания на середину весны не стоит.