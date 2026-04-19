Солнце, сакура, статуи и корюшка: Чем Петербург порадует туристов в 2026 году

Весна в Северной столице в этом году выдалась настолько ранней, что первоцветы, тюльпаны и даже сакура раскрываются почти одновременно, статуи в парках скидывают зимние укрытия, а город намывают до блеска, ведь туристический сезон уже открыт. Гости из Сингапура признаются, что впечатлены парадными и комфортной погодой, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным издания, в городе на Неве уже открылся сезон навигации: первым в ночную акваторию вышел корабль «Шустрый бобёр», а на Мойке появится новый причал. В прошлом году город принял 12,5 миллиона гостей, и планы на этот сезон не менее амбициозные. Туристы приезжают не только за видами, но и за корюшкой. Гости с Дальнего Востока специально ждут возможности порыбачить. А статуи в парках уже отмывают шампунем.

Тем временем двухнедельный отдых в Красной Поляне в премиальном сегменте уже перевалил за 500 тысяч рублей. Такой вывод сделал Mash Money, собрав топ самых дорогих российских курортов 2026 года по формату сервиса уровня «всё включено».