500 тысяч за две недели: назван самый дорогой курорт России в 2026 году

Двухнедельный отдых в Красной Поляне в премиальном сегменте уже перевалил за 500 тысяч рублей. Такой вывод сделал Mash Money, собрав топ самых дорогих российских курортов 2026 года по формату сервиса уровня «всё включено».

На первое место авторы рейтинга поставили Красную Поляну вместе с Розой Хутор. По их оценке, ночь в сезон там обходится примерно в 15–40 тысяч рублей, а в пакет обычно входят SPA, трансфер к подъёмникам и ски-пасс. На официальных сайтах курорта действительно представлены 4- и 5-звёздочные отели со SPA и трансферами, а ски-пассы на сезон-2026 уже продаются отдельно.

На втором месте оказалась Белокуриха. Это уже не просто отдых, а скорее санаторный пакет с лечением, диагностикой и питанием. На официальном сайте курорта базовые оздоровительные программы стартуют примерно от 6,3–7,4 тысячи рублей в сутки, а более насыщенные санаторные варианты стоят заметно дороже.

Третью строчку Mash Money отдал Манжероку на Алтае. Курорт сам позиционирует себя как площадку и для 3-звёздочного, и для 5-звёздочного отдыха, а также для размещения в шале. В открытых сервисах бронирования цены на 5-звёздочный сегмент там уже начинаются примерно от 20–37 тысяч за ночь и могут быть выше, так что премиальный двухнедельный отпуск тоже легко уходит далеко за сотни тысяч рублей