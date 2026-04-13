Мужчина сорвался в 200-метровое ущелье со смотровой площадки в Сочи и погиб

Прогулка у смотровой площадки «Белые скалы» в Сочи закончилась трагедией для местного жителя — мужчина сорвался вниз и разбился насмерть. Информация появилась на странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России во «ВКонтакте».

ЧП случилось 12 апреля. Мужчина перелез через бетонные блоки и проигнорировал предупреждающие знаки, после чего полетел вниз с двухсотметровой высоты. Очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие сотрудники ЮРПСО отыскали тело погибшего без признаков жизни на тропе, пролегающей через тисо-самшитовую рощу. На специальных носилках останки эвакуировали через горно-лесистую местность и передали следователям.

