13 апреля, 11:29

Мужчина сорвался в 200-метровое ущелье со смотровой площадки в Сочи и погиб

Ущелье под смотровой площадкой «Белые скалы» в Сочи. Обложка © VK / ЮРПСО МЧС России

Ущелье под смотровой площадкой «Белые скалы» в Сочи. Обложка © VK / ЮРПСО МЧС России

Прогулка у смотровой площадки «Белые скалы» в Сочи закончилась трагедией для местного жителя — мужчина сорвался вниз и разбился насмерть. Информация появилась на странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России во «ВКонтакте».

ЧП случилось 12 апреля. Мужчина перелез через бетонные блоки и проигнорировал предупреждающие знаки, после чего полетел вниз с двухсотметровой высоты. Очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие сотрудники ЮРПСО отыскали тело погибшего без признаков жизни на тропе, пролегающей через тисо-самшитовую рощу. На специальных носилках останки эвакуировали через горно-лесистую местность и передали следователям.

Мужчина погиб при попытке распилить снаряд в Бурятии
Мужчина погиб при попытке распилить снаряд в Бурятии

Ранее народный артист Олег Газманов поделился тревожным воспоминанием: жена едва не свела его в могилу от страха, прыгнув в день рождения с высокой скалы в ледяную воду. Супруга улетела в Сочи с младшим сыном и без предупреждения решила испытать судьбу, бросившись вниз головой в горное ущелье. Исполнитель назвал этот поступок ужасным и признался, что крайне разочарован поведением благоверной.

