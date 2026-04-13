Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 04:08

Мужчина погиб при попытке распилить снаряд в Бурятии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Бурятии мужчина погиб при попытке распилить снаряд. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошёл на территории частного дома в селе Гусиное Озеро Селенгинского района. Снаряд взорвался, когда местный житель пытался его разрезать.

Погибшим оказался мужчина 1991 года рождения.

Один рабочий погиб при взрыве в шахте в Ростовской области, ещё трое пострадали
Один рабочий погиб при взрыве в шахте в Ростовской области, ещё трое пострадали

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве 11-летний мальчик подобрал на спортплощадке петарду, которая взорвалась у него в кармане. В результате ребёнку оторвало пальцы. Прокуратура возбудила уголовное дело и начала проверку. Пострадавшего мальчика готовят к переводу на лечение в детский центр имени Рошаля.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar