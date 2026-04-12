Дело возбудили после взрыва петарды в руках 11-летнего подростка в Орехово-Зуеве
Прокуратура Московской области инициировали проверку в связи с получением травмы 11-летним мальчиком в городе Орехово-Зуево. Согласно предварительным данным, несовершеннолетний, находясь вблизи школы, использовал пиротехнические изделия. Одна из петард не сработала штатно, и мальчик поместил её в карман одежды. Впоследствии произошла детонация.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условиям хранения и реализации пиротехнической продукции.
«Орехово-Зуевская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, в том числе выяснит условия приобретения пиротехнического изделия несовершеннолетними», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По данным SHOT, ребёнка, которому оторвало пальцы при взрыве, переводят на лечение в центр им. Рошаля в Красногорске.
Ранее Life.ru писал, что мальчику разорвало пальцы, когда он подобрал неизвестный предмет. Инцидент произошёл на улице Бугрова в Орехово-Зуеве.
