Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 14:10

Один рабочий погиб при взрыве в шахте в Ростовской области, ещё трое пострадали

В Ростовской области произошел взрыв в шахте. По данным СУ СКР по региону, один рабочий погиб, трое пострадали.

Кадры с места ЧП. Видео © Telegram / Ростовский Следком

В Красносулинском районе начато расследование по факту несчастного случая на шахте, в результате которого пострадали работники. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью. По предварительной информации, 10 апреля 2026 года в шахте произошёл хлопок при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры. На месте работают следователи, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Рядом со взорвавшимся складом во Владикавказе нашли подпольный цех пиротехники
Ранее сегодня взрывы произошли во Владикавказе на складе пиротехники. В результате ЧП погибли два человека, ещё 15 пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники. По факту ЧП СК завёл дело об оказании небезопасных услуг.

BannerImage

Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar