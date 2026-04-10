Один рабочий погиб при взрыве в шахте в Ростовской области, ещё трое пострадали

В Ростовской области произошел взрыв в шахте. По данным СУ СКР по региону, один рабочий погиб, трое пострадали.

В Красносулинском районе начато расследование по факту несчастного случая на шахте, в результате которого пострадали работники. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью. По предварительной информации, 10 апреля 2026 года в шахте произошёл хлопок при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры. На месте работают следователи, выясняя все обстоятельства произошедшего.