Генпрокуратура подала иск к главе нотариальной палаты Кубани Черновой

Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным надзорного ведомства, бывший глава краевого суда Александр Чернов использовал экс-супругу для сокрытия незаконных доходов. По предварительным данным, она помогала с оформлением сделок с имуществом по фальшивым паспортам.

Следствие установило, что для оформления активов применялись документы на вымышленных лиц. Через эти схемы приобретались квартиры и парковочные места в Сочи и Геленджике, оформленные на родственников. Прокуратура требует изъять имущество Черновой в доход государства. Речь идёт о недвижимости в Краснодаре стоимостью около 1,8 млн рублей и доме с участком, оценённом в 20 млн рублей.

Ответчиками по делу проходят её дочери — Елена Рязанская и Анастасия Шепель. Первая занимает пост вице-президента региональной нотариальной палаты, вторая является судьёй арбитражного суда. Минюст приостановил полномочия Черновой и Рязанской. Рассмотрение иска назначено на 17 апреля в Октябрьском суде Краснодара.

Ранее в Краснодаре суд принял решение об аресте имущества, связанного с бывшей судьёй краевого суда Еленой Хахалевой и её родственниками. Под арест попало имущество членов семьи, включая супруга, мать и сестру фигуранток.