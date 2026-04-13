В Челябинской области задержали экс-замгендиректора ММК за взятку

В Челябинской области задержаны бывший заместитель генерального директора по производству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Кравченко и его посредник Эдуард Новоселов, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Кравченко, занимая пост директора по безопасности ММК, при посредничестве Новоселова неоднократно получал взятки от представителя коммерческой организации. Взятки предоставлялись за содействие в заключении контрактов с комбинатом.

Возбуждены уголовные дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нём. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. По местам их жительства и работы проводятся обыски, решается вопрос о мере пресечения.

А ранее в Челябинске Центральный районный суд отправил под стражу заместителя старшего судебного пристава Саткинского городского отделения ГУ ФССП по Челябинской области Наталью Смышляеву. Её обвиняют в получении взятки и передаче закрытой информации представителю коммерческой организации.