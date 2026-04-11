11 апреля, 07:49

В Челябинске арестовали судебного пристава по делу о взятке и утечке данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

В Челябинске суд отправил под стражу заместителя старшего судебного пристава по делу о получении взятки и передаче закрытой информации. Решение принял Центральный районный суд Челябинска. Под арестом оказалась заместитель старшего судебного пристава Саткинского ГОСП ГУ ФССП по региону Наталья Смышляева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Её обвиняют в получении взятки от представителя коммерческой организации. Меру пресечения в виде заключения под стражу назначили до 9 июня. Накануне Смышляева была задержана сотрудниками УФСБ и Следственного управления СК по Челябинской области. Фигурантка неоднократно передавала предпринимателю сведения из закрытых баз данных.

Также ей вменяют содействие в уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении судебных решений. Следствие считает, что только за один из эпизодов взятка составила не менее 470 тысяч рублей. Одновременно под арест на два месяца отправлен заместитель директора коммерческой организации.

«Корочки аннулированы»: В Москве суд заочно лишил статуса троих сбежавших адвокатов

Ранее в Краснодаре суд принял решение об аресте имущества, связанного с бывшей судьёй краевого суда Еленой Хахалевой и её родственниками. Под арест попало имущество членов семьи, включая супруга, мать и сестру фигуранток.

