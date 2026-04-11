В Челябинске арестовали судебного пристава по делу о взятке и утечке данных

В Челябинске суд отправил под стражу заместителя старшего судебного пристава по делу о получении взятки и передаче закрытой информации. Решение принял Центральный районный суд Челябинска. Под арестом оказалась заместитель старшего судебного пристава Саткинского ГОСП ГУ ФССП по региону Наталья Смышляева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Её обвиняют в получении взятки от представителя коммерческой организации. Меру пресечения в виде заключения под стражу назначили до 9 июня. Накануне Смышляева была задержана сотрудниками УФСБ и Следственного управления СК по Челябинской области. Фигурантка неоднократно передавала предпринимателю сведения из закрытых баз данных.

Также ей вменяют содействие в уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнении судебных решений. Следствие считает, что только за один из эпизодов взятка составила не менее 470 тысяч рублей. Одновременно под арест на два месяца отправлен заместитель директора коммерческой организации.

Ранее в Краснодаре суд принял решение об аресте имущества, связанного с бывшей судьёй краевого суда Еленой Хахалевой и её родственниками. Под арест попало имущество членов семьи, включая супруга, мать и сестру фигуранток.