«Корочки аннулированы»: В Москве суд заочно лишил статуса троих сбежавших адвокатов

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Минюста о прекращении адвокатского статуса Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая — бывших сотрудников бюро «Бартолиус». Решение опубликовано в Telegram-канале столичных судов.

Причиной стало то, что все трое более двух лет проживают за пределами России. Басистов с 2023 года находится в Азербайджане, Проводин с 2024-го — в ОАЭ, Тай в том же году улетел в Турцию. Суд признал незаконными решения совета Адвокатской палаты Москвы, который ранее отказался лишать их статуса.

Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина заявила, что защита не согласна с вердиктом и будет обжаловать его. По её словам, иск Минюста представляет собой вторжение в конституционный принцип независимости адвокатуры и создаёт опасный прецедент подчинения профсообщества исполнительной власти.

Она подчеркнула, что требование о прекращении статуса через суд противоречит 17-й статье Закона об адвокатуре. Такими полномочиями обладает исключительно совет палаты, а Минюст не вправе обжаловать его решения.

Напомним, в апреле в Хамовнический суд Москвы поступил иск от Минюста. Ранее, в октябре 2025 года, Минюст уже готовил представление о лишении их статуса из-за длительного проживания за рубежом (свыше года). Однако квалификационная комиссия столичной адвокатской палаты тогда отказалась удовлетворять требования ведомства, не найдя подтверждений нарушениям.