Суд взыскал 60 млн рублей с покупателя столичной квартиры Блиновской
С покупателя квартиры Елены Блиновской в жилом комплексе «Донской Олимп» взыскали 60 миллионов рублей в пользу конкурсной массы блогера. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Финансовый управляющий Мария Ознобихина оспорила сделку, заключённую 1 августа 2024 года. По этому договору родители «королевы марафонов» продали Геннадию Пустовалову квартиру площадью более 176 квадратных метров за 90 миллионов рублей. Управляющая требовала вернуть недвижимость в конкурсную массу и восстановить право требования покупателя к Блиновской на ту же сумму.
Суд признал договор купли-продажи недействительным. В качестве применения последствий недействительности с Пустовалова взыскали 60 миллионов рублей. Полные мотивы решения станут ясны после публикации определения суда.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской и признал незаконными сделки по передаче недвижимости её отцу Олегу Останину. Речь идёт об апартаментах на Четвёртом Верхне-Михайловском проспекте, а также о машиноместе и кладовке. Общая стоимость этих активов составляет 50 миллионов рублей. Суд признал их имуществом блогера.
Напомним, Елену Блиновскую, задержанную в апреле 2023 года по делу об отмывании денег, этапировали во владимирскую исправительную колонию. Её приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, штрафу в миллион рублей и запрету заниматься бизнесом на четыре года. Защита уже попыталась оспорить приговор в кассации. Кроме того, суд признал Блиновскую банкротом по её собственному заявлению. Тогда же в отношении блогера открыли процедуру реализации имущества.
