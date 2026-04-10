Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 13:46

Суд взыскал 60 млн рублей с покупателя столичной квартиры Блиновской

Обложка © Life.ru

С покупателя квартиры Елены Блиновской в жилом комплексе «Донской Олимп» взыскали 60 миллионов рублей в пользу конкурсной массы блогера. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Финансовый управляющий Мария Ознобихина оспорила сделку, заключённую 1 августа 2024 года. По этому договору родители «королевы марафонов» продали Геннадию Пустовалову квартиру площадью более 176 квадратных метров за 90 миллионов рублей. Управляющая требовала вернуть недвижимость в конкурсную массу и восстановить право требования покупателя к Блиновской на ту же сумму.

Суд признал договор купли-продажи недействительным. В качестве применения последствий недействительности с Пустовалова взыскали 60 миллионов рублей. Полные мотивы решения станут ясны после публикации определения суда.

Бренд Blinovskaya выставили на торги для погашения долгов блогерши
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской и признал незаконными сделки по передаче недвижимости её отцу Олегу Останину. Речь идёт об апартаментах на Четвёртом Верхне-Михайловском проспекте, а также о машиноместе и кладовке. Общая стоимость этих активов составляет 50 миллионов рублей. Суд признал их имуществом блогера.

Напомним, Елену Блиновскую, задержанную в апреле 2023 года по делу об отмывании денег, этапировали во владимирскую исправительную колонию. Её приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, штрафу в миллион рублей и запрету заниматься бизнесом на четыре года. Защита уже попыталась оспорить приговор в кассации. Кроме того, суд признал Блиновскую банкротом по её собственному заявлению. Тогда же в отношении блогера открыли процедуру реализации имущества.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar