Блиновскую определили в «блатной» отряд во владимирской ИК

Блогершу Елену Блиновскую направили в «блатной» отряд в женской исправительной колонии №1 Владимирской области. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

Осуждённую распределили в 10-й отряд, который среди заключённых считается привилегированным. Арестанток в нём не обременяют тяготами тюремной жизни, предоставляя лишь самую лёгкую работу в колонии. Однако сидеть ей там осталось не так много, как могло бы быть. Дело в том, что недавно суд смягчил приговор Елене Блиновской.

И всё равно это понижение в классе, ведь в московском СИЗО Елена Блиновская могла заказывать себе еду из ресторанов. Если заключённый не желает давиться баландой, то он может оформить заказ из учреждения, которое сотрудничает со ФСИН. Тот же самый подход применяется и к обычным магазинам.