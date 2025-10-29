В московском СИЗО Елена Блиновская может заказывать блюда из ресторана

Обнаружились любопытные детали о распорядке в московском СИЗО №6 в Печатниках – единственном столичном изоляторе для женщин, где сейчас временно пребывает блогер Елена Блиновская, ожидающая перевода в другое учреждение. Выяснилось, что это место содержания под стражей отличается от стандартных представлений, и существуют некоторые моменты, способные вызвать удивление.

«Для тех осуждённых, кому еда из столовой не по душе, есть ресторанное меню! За отдельную плату можно заказать себе еду из ресторана, который сотрудничает со ФСИН. И никакой тебе баланды. То же самое с магазином. На территории СИЗО его нет, но можно заказать и оплатить товары из списка, чтобы их доставили и выдали», — указано в материале kp.ru.

Кроме того, пищевой режим в данном СИЗО имеет свои отличительные черты. По утрам в воздухе явственно ощущается запах кислой капусты в сочетании с ароматом свежеиспеченного хлеба. Источником этих запахов является помещение, заполненное полками с румяными хлебными изделиями.

В столовой для персонала на выбор предлагаются такие первые блюда, как рассольник или суп с грибами. В качестве второго блюда подают картофельное пюре с ленивыми голубцами и квашеную капусту. Салат представлен в виде крабового, а в качестве десерта – чизкейк.

Напомним, ранее суд сократил срок наказания Елены Блиновской с пяти до четырёх с половиной лет лишения свободы и уменьшил штраф до 950 тысяч рублей. По словам защиты, Блиновской разрешены звонки детям и право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении.