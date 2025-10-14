«Заслуги ничего не будут стоить»: Юрист раскрыл судьбу Блиновской в колонии

Местом отбывания наказания для Елены Блиновской, вероятно, станет либо колония №5 в Можайске, либо ИК-3, расположенная в посёлке Прибрежный Костромской области. Об этом заявил юрист Игорь Голендухин. По его словам, решающим фактором при выборе исправительного учреждения станет прописка осуждённой.

Голендухин отметил, что костромская колония ранее отличалась более лояльными условиями, однако в последнее время наблюдается её переполненность, что может сказаться на комфорте пребывания.

«Я там был в августе этого года. Колония сама по себе чистенькая, аккуратненькая», — объяснил правозащитник в беседе с kp.ru.

Юрист добавил, что типичными видами деятельности для женщин в колониях являются пошив рабочей одежды, камуфляжа, форменного обмундирования и работа в подсобном аграрном секторе, где выращиваются овощи. Некоторые заключённые трудятся весьма интенсивно, до 12 часов ежедневно, чтобы заслужить хорошие отзывы, необходимые для условно-досрочного освобождения.

По словам юриста, в женских исправительных учреждениях, как и в мужских, существует своя система иерархии, и известность Блиновской до заключения не гарантирует ей особого статуса среди осуждённых.

«В этой среде Елена Блиновская будет, мягко говоря, не в авторитете. Её заслуги на воле там ничего не будут стоить. По сравнению со всем этим СИЗО «Печатники» будут казаться санаторием», — уточнил правозащитник.

При этом не исключено, что администрация колонии предложит Блиновской более привлекательные условия содержания, например, работу в библиотеке, в обмен на благотворительную помощь учреждению.

Напомним, что ранее суд смягчил приговор Блиновской, заменив пять лет на 4,5 года. Её адвокат настаивала на смягчении, поскольку дальнейшее пребывание блогерши за решёткой лишь навредит её психологическому состоянию и плохо скажется на воспитании четырёх детей. Сообщалось, что у дочери Блиновской из-за долгой разлуки с матерью недавно начались проблемы со здоровьем.