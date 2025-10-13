«Откладывать не будут»: Юрист рассказала, когда Блиновская реально сможет выйти по УДО

Создательница «марафонов желаний» Елена Блиновская сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) после перевода в колонию и проведения там не менее полугода. Об этом журналистам Life.ru рассказала адвокат Юлия Нитченко.

По её словам, подача ходатайства возможна только после прибытия в колонию и при условии отбытия половины срока наказания, установленного Уголовным кодексом.

«Для общего режима это 50% срока. В этот период засчитывается и время, проведённое в СИЗО, по правилу «один день за полтора», — уточнила собеседница Life.ru.

Она добавила, что для УДО потребуется положительная характеристика из колонии — без нарушений режима и дисциплинарных взысканий.

Через шесть месяцев после прибытия в колонию Блиновская сможет претендовать на УДО. Откладывать до 2034 года никто ничего не будет Юлия Нитченко адвокат

Ранее суд сократил срок наказания Елены Блиновской с пяти до четырёх с половиной лет лишения свободы и уменьшил штраф до 950 тысяч рублей. Сейчас она ожидает этапирования в исправительное учреждение. По словам защиты, Блиновской разрешены звонки детям и право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении.