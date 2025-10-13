Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 13:12

«Откладывать не будут»: Юрист рассказала, когда Блиновская реально сможет выйти по УДО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Создательница «марафонов желаний» Елена Блиновская сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) после перевода в колонию и проведения там не менее полугода. Об этом журналистам Life.ru рассказала адвокат Юлия Нитченко.

По её словам, подача ходатайства возможна только после прибытия в колонию и при условии отбытия половины срока наказания, установленного Уголовным кодексом.

У дочери Блиновской обострились проблемы с сердцем из-за разлуки с матерью
У дочери Блиновской обострились проблемы с сердцем из-за разлуки с матерью

«Для общего режима это 50% срока. В этот период засчитывается и время, проведённое в СИЗО, по правилу «один день за полтора», — уточнила собеседница Life.ru.

Она добавила, что для УДО потребуется положительная характеристика из колонии — без нарушений режима и дисциплинарных взысканий.

Через шесть месяцев после прибытия в колонию Блиновская сможет претендовать на УДО. Откладывать до 2034 года никто ничего не будет

Юлия Нитченко

адвокат

Через шесть месяцев после прибытия в колонию Блиновская сможет претендовать на УДО. Откладывать до 2034 года никто ничего не будет
Через шесть месяцев после прибытия в колонию Блиновская сможет претендовать на УДО. Откладывать до 2034 года никто ничего не будет

Ранее суд сократил срок наказания Елены Блиновской с пяти до четырёх с половиной лет лишения свободы и уменьшил штраф до 950 тысяч рублей. Сейчас она ожидает этапирования в исправительное учреждение. По словам защиты, Блиновской разрешены звонки детям и право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar