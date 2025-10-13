У дочери Блиновской обострились проблемы с сердцем из-за разлуки с матерью
Обложка © Life.ru
Мать Елены Блиновской Нина Останина заявила, что у её внучки обострились проблемы с сердцем из-за стресса от разлуки с матерью.
Как рассказала мама королевы марафонов, её дочь родилась с больным сердцем, ту же болезнь унаследовала и её внучка — 5-летняя Аврора. По словам Останиной, у девочки «две дырки на сердце, которые должны были закрыться, но закрылась только одна», так как она очень страдает по маме.
Напомним, сегодня Московский городской суд изменил приговор блогерше Елены Блиновской — вместо 5 лет колонии она получила срок в 4,5 года. При этом в отсрочке наказания до момента, пока младшему из её детей не исполнится 14 лет, ей отказали.