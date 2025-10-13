Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 10:56

У дочери Блиновской обострились проблемы с сердцем из-за разлуки с матерью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мать Елены Блиновской Нина Останина заявила, что у её внучки обострились проблемы с сердцем из-за стресса от разлуки с матерью.

Мать Елены Блиновской Нина Останина заявила, что у её внучки обострились проблемы с сердцем. Видео © Life.ru

Как рассказала мама королевы марафонов, её дочь родилась с больным сердцем, ту же болезнь унаследовала и её внучка — 5-летняя Аврора. По словам Останиной, у девочки «две дырки на сердце, которые должны были закрыться, но закрылась только одна», так как она очень страдает по маме.

Елена Лядова сыграет Блиновскую в сериале об инфоцыганке
Елена Лядова сыграет Блиновскую в сериале об инфоцыганке

Напомним, сегодня Московский городской суд изменил приговор блогерше Елены Блиновской — вместо 5 лет колонии она получила срок в 4,5 года. При этом в отсрочке наказания до момента, пока младшему из её детей не исполнится 14 лет, ей отказали.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar