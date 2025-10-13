У дочери Блиновской обострились проблемы с сердцем из-за разлуки с матерью

Мать Елены Блиновской Нина Останина заявила, что у её внучки обострились проблемы с сердцем из-за стресса от разлуки с матерью.

Мать Елены Блиновской Нина Останина заявила, что у её внучки обострились проблемы с сердцем. Видео © Life.ru

Как рассказала мама королевы марафонов, её дочь родилась с больным сердцем, ту же болезнь унаследовала и её внучка — 5-летняя Аврора. По словам Останиной, у девочки «две дырки на сердце, которые должны были закрыться, но закрылась только одна», так как она очень страдает по маме.