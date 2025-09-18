Владимир Путин
18 сентября, 17:44

Елена Лядова сыграет Блиновскую в сериале об инфоцыганке

Елена Лядова сыграет Елену Блиновскую в сериале Паучиха

Обложка © Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Елена Лядова получила главную роль в новом сериале «Паучиха», где ей предстоит воплотить на экране образ прототипа известной блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщил генпродюсер сервиса Давид Кочаров.

«Главную роль в сериале «Паучиха» о блогере-мошеннице и «фее желаний» исполнит актриса Елена Лядова», заявил Кочаров «Ведомостям», отметив, что актриса известна зрителям по сериалу «Измены» и фильмам «Географ глобус пропил» и «Елена».

Производство картины начнётся осенью 2025 года. По словам создателей, в проекте будет показана не только история взлёта и падения героини, но и исследовано влияние интернет-культуры на общество. Показ сериала планируется в первой половине 2026 года.

Дело «Королевы марафонов» Блиновской направили на апелляцию
Напомним, в марте Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима за махинации с налогами и отмывание денежных средств. Скоро её отправят в колонию Владимирской области. Одновременно с этим решается судьба московской квартиры её детей стоимостью 136 млн рублей, которую пытаются изъять. Адвокаты, однако, надеются оформить для неё УДО ещё до конца этого года.

