Елена Лядова сыграет Блиновскую в сериале об инфоцыганке

Актриса Елена Лядова получила главную роль в новом сериале «Паучиха», где ей предстоит воплотить на экране образ прототипа известной блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщил генпродюсер сервиса Давид Кочаров.

«Главную роль в сериале «Паучиха» о блогере-мошеннице и «фее желаний» исполнит актриса Елена Лядова», — заявил Кочаров «Ведомостям», отметив, что актриса известна зрителям по сериалу «Измены» и фильмам «Географ глобус пропил» и «Елена».