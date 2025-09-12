Дело «Королевы марафонов» Блиновской направили на апелляцию
Дело Елены Блиновской направлено в Мосгорсуд для оценки законности приговора
Дело блогерши Елены Блиновской, осуждённой за легализацию денежных средств, передано в Московский городской суд для оценки законности вынесенного приговора. Об этом сообщили материалы Савёловского суда столицы, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
«Дело направлено в апелляционную инстанцию», — сказано в материалах.
Напомним, Елена Блиновская, приговорённая 3 марта к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платёжных средств, ожидает отбывания наказания во Владимирской области. Ситуация осложняется требованием об изъятии московской квартиры её детей стоимостью 136 миллионов рублей. Несмотря на суровость приговора, её защита активно работает над возможностью условно-досрочного освобождения, которое может произойти до конца текущего года.