Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 09:39

Дело «Королевы марафонов» Блиновской направили на апелляцию

Дело Елены Блиновской направлено в Мосгорсуд для оценки законности приговора

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дело блогерши Елены Блиновской, осуждённой за легализацию денежных средств, передано в Московский городской суд для оценки законности вынесенного приговора. Об этом сообщили материалы Савёловского суда столицы, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«Дело направлено в апелляционную инстанцию», — сказано в материалах.

Недвижимость и миллионные счета нашли у матери и брата обанкротившейся Блиновской
Недвижимость и миллионные счета нашли у матери и брата обанкротившейся Блиновской

Напомним, Елена Блиновская, приговорённая 3 марта к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платёжных средств, ожидает отбывания наказания во Владимирской области. Ситуация осложняется требованием об изъятии московской квартиры её детей стоимостью 136 миллионов рублей. Несмотря на суровость приговора, её защита активно работает над возможностью условно-досрочного освобождения, которое может произойти до конца текущего года.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar