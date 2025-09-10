Блиновская может выйти на свободу до конца года
SHOT: Елена Блиновская может быть освобождена из колонии до конца года
Обложка © Life.ru
Елена Блиновская может быть освобождена до конца текущего года. В настоящее время её адвокаты пытаются реализовать схему, которая предоставит их подзащитной право подать на условно-досрочное освобождение в ближайшие месяцы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, судебный приговор в отношении блогерши до сих пор не вступил в законную силу. С момента вынесения решения было подано пять апелляционных жалоб, при этом последнюю сняли с рассмотрения из-за обнаруженных процессуальных нарушений. Сама Блиновская продолжает оставаться в следственном изоляторе, где применяется особый расчёт сроков содержания: один день засчитывается за полтора. Это позволяет ей сокращать общее время пребывания в заключении.
По информации источника, защита так называемой «королевы марафонов» намерена добиваться продления её содержания в СИЗО, чтобы избежать перевода в исправительную колонию. Для этого необходимо зачислить её в хозяйственный отряд, где осуждённые выполняют различные работы: готовят еду, разносят питание, убирают помещения, моют посуду, стирают и так далее. За подобную деятельность предусмотрены не только заработная плата и трудовой стаж, но и существенное сокращение срока наказания. Для реализации этого плана требуется согласие самой осуждённой и соответствующее распоряжение начальника следственного изолятора. В таком случае уже к концу года Блиновская сможет претендовать на УДО и встретить Новый год на свободе.
Напомним, что Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать в Белоруссию. До декабря того же года она находилась под домашним арестом, который был нарушен после посещения новогодней вечеринки у подруги. В начале 2024 года её поместили в СИЗО, а в марте 2025-го приговорили к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. На данный момент общий срок её нахождения под стражей составляет 867 дней, из которых 271 день — под домашним арестом и 596 — в изоляторе. С учётом льготного подсчёта в условиях СИЗО этот срок эквивалентен 1030 дням заключения, что приближается к трём годам.