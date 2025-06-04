Солнце из «Дома-2» раскрыла правду о марафонах за миллионы у Блиновской и Шабутдинова

Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Ольга (Николаева) Солнце проходила курсы блогеров Елены Блиновской и Аяза Шабутдинова, которые оба являются фигурантами уголовных дел. Об этом сообщила сама экс-участница проекта.

Солнце уточнила, что в сфере инфобизнеса находится очень много аферистов, которые до сих пор обманывают обычных граждан. При этом бывшая участница «Дома-2» не согласна с тем, что Шабутдинов продавал людям некачественный материал.

«Сначала я взяла 200 тысяч в кредит на обучение у Аяза. Но я проходила не одно обучение у него. Там можно было обучиться предпринимательству. Мне удалось окупить ту программу и потом я купила премиальную за полтора миллиона. Там уже не столько обучение, сколько вход в сообщество, где можно было познакомиться с предпринимателями, получить советы», — пояснила Солнце в беседе с «Радио 1».

По её словам, многие люди склонны перекладывать ответственность на другого человека. После покупки обучения нельзя просто сидеть на месте, нужно что-то делать, чтобы отбить потраченные деньги. Солнце рассказала, что много учится и вкладывает в обучение. К слову, она также брала курсы у Блиновской. По её словам, очень много людей писали ей и предлагали пройти обучение «королевы марафонов» за отзыв. В то время цена составила две тысячи рублей.

