Солнце из «Дома-2» раскрыла правду о марафонах за миллионы у Блиновской и Шабутдинова
Экс-участница «Дома-2» Солнце брала кредит на обучение у блогера Шабутдинова
Елена Блиновская и Аяз Шабутдинов. Обложка © Life.ru, © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Ольга (Николаева) Солнце проходила курсы блогеров Елены Блиновской и Аяза Шабутдинова, которые оба являются фигурантами уголовных дел. Об этом сообщила сама экс-участница проекта.
Солнце уточнила, что в сфере инфобизнеса находится очень много аферистов, которые до сих пор обманывают обычных граждан. При этом бывшая участница «Дома-2» не согласна с тем, что Шабутдинов продавал людям некачественный материал.
«Сначала я взяла 200 тысяч в кредит на обучение у Аяза. Но я проходила не одно обучение у него. Там можно было обучиться предпринимательству. Мне удалось окупить ту программу и потом я купила премиальную за полтора миллиона. Там уже не столько обучение, сколько вход в сообщество, где можно было познакомиться с предпринимателями, получить советы», — пояснила Солнце в беседе с «Радио 1».
По её словам, многие люди склонны перекладывать ответственность на другого человека. После покупки обучения нельзя просто сидеть на месте, нужно что-то делать, чтобы отбить потраченные деньги. Солнце рассказала, что много учится и вкладывает в обучение. К слову, она также брала курсы у Блиновской. По её словам, очень много людей писали ей и предлагали пройти обучение «королевы марафонов» за отзыв. В то время цена составила две тысячи рублей.
«Я заплатила свои деньги, потому что мне было интересно. Скажу непопулярное мнение: там нет криминала. Там были психологические приёмы, которые описаны в книгах. Например, выкинуть старые вещи, чтобы освободилось пространство. Или продать ненужные вещи. Там были выдержки из книг, это же не её оригинальные идеи», — подытожила Солнце.
Напомним, что в ноябре 2024 года Елена Блиновская была признана банкротом. А уже 3 марта суд приговорил «королеву марафонов» к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств. Предполагается, что блогерша будет отбывать наказание в ИК-1 во Владимирской области, где сможет получить навыки в области швейного или парикмахерского дела.
А вот блогер Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023-го по обвинению в мошенничестве в рамках продажи курсов для саморазвития. Более сотни человек проходят как потерпевшие по его уголовному делу. Ранее Шабутдинов признал вину и раскаялся, а также возместил ущерб 64-м потерпевшим в рамках уголовного дела.