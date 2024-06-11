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11 июня, 14:15

На Аяза Шабутдинова завели ещё пять уголовных дел

На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, завели ещё пять уголовных дел. Число пострадавших от бизнес-коуча выросло с 75 до 80 человек, передаёт наш корреспондент из зала суда.

Аяз Шабутдинов в зале суда. Видео © Life.ru

"Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждено ещё пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет", — заявил следователь в Таганском суде Москвы, попросив Фемиду продлить арест блогеру до середины августа.

Адвокаты когда-то знаменитого "тренера по успеху" просят изменить меру пресечения на домашний арест либо внесение залога.

Сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза, написанный им от руки в СИЗО
Сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза, написанный им от руки в СИЗО

Напомним, Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В ходе одного из судебных заседаний бизнес-тренер заявил, что входит в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым. Однако на данный момент вместо всеобщего признания в его деле более 70 преступных эпизодов.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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