На Аяза Шабутдинова завели ещё пять уголовных дел
На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, завели ещё пять уголовных дел. Число пострадавших от бизнес-коуча выросло с 75 до 80 человек, передаёт наш корреспондент из зала суда.
Аяз Шабутдинов в зале суда. Видео © Life.ru
"Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждено ещё пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет", — заявил следователь в Таганском суде Москвы, попросив Фемиду продлить арест блогеру до середины августа.
Адвокаты когда-то знаменитого "тренера по успеху" просят изменить меру пресечения на домашний арест либо внесение залога.
Напомним, Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В ходе одного из судебных заседаний бизнес-тренер заявил, что входит в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым. Однако на данный момент вместо всеобщего признания в его деле более 70 преступных эпизодов.
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