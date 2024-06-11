На Аяза Шабутдинова завели ещё пять уголовных дел

На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, завели ещё пять уголовных дел. Число пострадавших от бизнес-коуча выросло с 75 до 80 человек, передаёт наш корреспондент из зала суда.

Аяз Шабутдинов в зале суда. Видео © Life.ru

"Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждено ещё пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет", — заявил следователь в Таганском суде Москвы, попросив Фемиду продлить арест блогеру до середины августа.

Адвокаты когда-то знаменитого "тренера по успеху" просят изменить меру пресечения на домашний арест либо внесение залога.