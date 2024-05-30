Сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза, написанный им от руки в СИЗО

Сотрудникам ФСИН повезло, поскольку они получили бесплатную возможность почерпнуть новые знания. Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов начал работать над своим новым альманахом бизнес-советов прямо в СИЗО, но, перед тем как передать обучающее руководство по достижению успеха своим помощникам, её пристально изучают работники изолятора. Об этом пишет SHOT.

Аяз Шабутдинов, как никто другой, знает, что время — деньги. Поэтому он решил не сидеть без дела в СИЗО и начал работу над новым пошаговым руководством по обретению несметных богатств. Коуч от руки пишет свой очередной свод бизнес-правил успешного человека.

Адвокат Шабутдинова заверил, что такая деятельность не противоречит закону, поскольку ФСИН ведёт тщательную проверку всех материалов, написанных бизнес-гуру.