Сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза, написанный им от руки в СИЗО
Бизнес-коуч Шабутдинов начал разрабатывать новую программу тренинга в СИЗО
Сотрудникам ФСИН повезло, поскольку они получили бесплатную возможность почерпнуть новые знания. Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов начал работать над своим новым альманахом бизнес-советов прямо в СИЗО, но, перед тем как передать обучающее руководство по достижению успеха своим помощникам, её пристально изучают работники изолятора. Об этом пишет SHOT.
Аяз Шабутдинов, как никто другой, знает, что время — деньги. Поэтому он решил не сидеть без дела в СИЗО и начал работу над новым пошаговым руководством по обретению несметных богатств. Коуч от руки пишет свой очередной свод бизнес-правил успешного человека.
Адвокат Шабутдинова заверил, что такая деятельность не противоречит закону, поскольку ФСИН ведёт тщательную проверку всех материалов, написанных бизнес-гуру.
Для Аяза станет отличной рекламой, если он таки докажет свой профессионализм, получив на выходе из СИЗО в портфолио нескольких успешных бизнесменов в лице сотрудников ФСИН. Однако несостоявшихся предпринимателей, прошедших его школу, было гораздо больше, чем работников изолятора.
В ноябре 2023 года карьера Аяза Шабутдинова пошла под откос, когда его задержали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных материалов. Суд неоднократно продлевал арест блогера, а в апреле было арестовано и всё имущество бизнес-тренера. Во время судебного заседания предприниматель заявил, что он является одним из пяти самых вдохновляющих людей мира наряду с Павлом Дуровым и Илоном Маском.
Life.ru