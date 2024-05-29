В аэропорту Внуково задержали бизнес-коуча, который развёл клиентов на 500 миллионов

В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму в полмиллиарда рублей автора трейдерских курсов из Башкирии. В прошлом он был ведущим новостей экономики в своём регионе, пишет SHOT.

В Москве задержали автора курсов по трейдингу Азата Байбурина. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, 33-летнего Азата Байбурина задержали в московском аэропорту Внуково по возвращении из поездки за границу. В 2021 году его объявили в розыск по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере".

В 2018 году Байбурин основал фирму "Рост Капитала" и после этого стал ездить по России, занимаясь обучением желающих биржевому трейдингу. Впрочем, как рассказывали участники его занятий, на этом он не ограничивался. По их словам, трейдер уговаривал их устроиться в его фирму, вложиться в неё и отдать собственные средства в распоряжение Байбурину. По рассказам его бывших коллег, некоторые остались настолько впечатлены речами биржевого дельца, что закладывали свои квартиры и автомобили. Итог, впрочем, был прозаичный — доверчивые люди оставались и без денег, и без заработка.

В 2019 году бизнес-тренер ликвидировал своё ИП. За год он смог провести свою аферу примерно на 500 людях, заработав на этом свыше полумиллиарда рублей. Никто из поддавшихся его уговорам и потерявших свои кровные впоследствии, конечно же, ничего не получил обратно. До того как основать свою фирму, Бабурин был ведущим блока новостей экономики на телевидении Уфы. Теперь он может получить до десяти лет колонии.