«Осознаю ошибки»: Блогер Шабутдинов признал свою вину и раскаялся
Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов признал вину накануне очередного заседания суда
Аяз Шабутдинов. Фото © Telegram / Аяз
Блогер Аяз Шабутдинов, ущерб от курсов которого составляет более 57 миллионов рублей, признал свою вину накануне очередного заседания суда. О своих ошибках бизнес-коуч рассказал в телеграм-канале.
«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — написал он.
Блогер утверждает, что последние полтора года стали для него временем глубоких размышлений и переоценки ценностей. Он осознал свои ошибки и сделал выводы. Так, по его словам, не все люди могут стать предпринимателями, однако его реклама звучала как чудо-таблетка. Курсы Аяза делали сильный акцент на обучении продажам, а не на комплексной системе знаний. Кроме того, коуч признал, что транслировал не те ценности.
«Осознаю свои ошибки и хочу приносить людям реальную пользу — это смысл, который я вижу для себя в будущем», — поделился Шабутдинов.
Ранее суд оставил блогера в СИЗО до 12 августа. Адвокат обвиняемого ходатайствовал перед судьёй о назначении домашнего ареста, утверждая, что Аяз сотрудничает со следствием и у него есть маленькие дети. Но суд удовлетворил просьбу прокурора. Напомним, что Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года, его обвиняют в мошенничестве при продаже курсов для личного развития. Кроме того, на него завели ещё пять уголовных дел. К началу октября 2024 года объём уголовного дела превысил 100 томов. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.