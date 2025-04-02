«Осознаю ошибки»: Блогер Шабутдинов признал свою вину и раскаялся

Блогер утверждает, что последние полтора года стали для него временем глубоких размышлений и переоценки ценностей. Он осознал свои ошибки и сделал выводы. Так, по его словам, не все люди могут стать предпринимателями, однако его реклама звучала как чудо-таблетка. Курсы Аяза делали сильный акцент на обучении продажам, а не на комплексной системе знаний. Кроме того, коуч признал, что транслировал не те ценности.