Арест бизнес-коуча Аяза Шабутдинова продлили ещё на полгода

Блогера Аяза Шабудтинова продлили срок содержания под стражей ещё на полгода. По информации корреспондента Life.ru из Пресненского суда, ущерб от его курсов составляет более 57 миллионов рублей.

На судебном заседании адвокат блогера ходатайствовал перед судьей о назначении домашнего ареста, утверждая, что Аяз сотрудничает со следствием и у него есть маленькие дети. Сам Шабутдинов в процессе слушания отметил, что не представляет угрозы для общества, а совершенное им преступление не является насильственным.