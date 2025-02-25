Арест бизнес-коуча Аяза Шабутдинова продлили ещё на полгода
Суд оставил блогера Шабутдинову в СИЗО до 12 августа
Блогера Аяза Шабудтинова продлили срок содержания под стражей ещё на полгода. По информации корреспондента Life.ru из Пресненского суда, ущерб от его курсов составляет более 57 миллионов рублей.
Шабудтинов в зале суда. Видео © Life.ru
На судебном заседании адвокат блогера ходатайствовал перед судьей о назначении домашнего ареста, утверждая, что Аяз сотрудничает со следствием и у него есть маленькие дети. Сам Шабутдинов в процессе слушания отметил, что не представляет угрозы для общества, а совершенное им преступление не является насильственным.
Однако суд удовлетворил просьбу прокурора и установил для бизнес-коуча новый срок заключения до 12 августа 2025 года.
Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве при продаже курсов для личного развития. Потерпевшими по его делу проходят более 100 человек. Помимо этого Шабутдинов стал фигурантом ещё пяти дел. В ходе судебных разбирательств в розыск был объявлен ещё один участник мошеннических схем. К началу октября, когда расследование было завершено, объём уголовного дела превысил 100 томов. Шабутдинову светит до 10 лет лишения свободы.
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