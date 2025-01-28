Прокуратура оценила ущерб от действий Аяза Шабутдинова в 57 млн рублей

Ущерб от мошеннических действий инфобизнесмена Аяза Шабутдинова оценили в 57 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова. Предварительное расследование завершено. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он содержится под стражей. Ущерб превышает 57 млн рублей», — сказано в публикации.