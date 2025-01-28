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Регион
28 января, 15:11

Прокуратура оценила ущерб от действий Аяза Шабутдинова в 57 млн рублей

Ущерб от мошеннических действий инфобизнесмена Аяза Шабутдинова оценили в 57 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова. Предварительное расследование завершено. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он содержится под стражей. Ущерб превышает 57 млн рублей», — сказано в публикации.

Ущерб от мошенничества чиновников Курской области составил более 800 млн рублей
Ущерб от мошенничества чиновников Курской области составил более 800 млн рублей

Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве при продаже курсов для личного развития. Потерпевшими по его делу проходят 80 человек. Помимо этого Шабутдинов стал фигурантом ещё пяти дел. В ходе судебных разбирательств в розыск был объявлен ещё один участник мошеннических схем. К началу октября, когда расследование было завершено, объём уголовного дела превысил 100 томов.

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Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Юрий Лысенко
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