Ущерб от мошенничества чиновников Курской области составил более 800 млн рублей

«18 декабря 2024 года по материалам проверки прокуратуры Курской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство сооружений, повлекшего причинение региональному бюджету ущерба в сумме более 800 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно о задержании генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. По данным следствия, в 2023 году обвиняемый велел своему подчинённому заключить договор и оплатить строительные работы на границе, хотя они уже были выполнены и оплачены другой компанией. В результате было потрачено более 173 миллионов рублей бюджетных средств без оснований. По статье, по которой его обвиняют, предусмотрено наказание в виде до 10 лет лишения свободы.