Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 15:30

Ущерб от мошенничества чиновников Курской области составил более 800 млн рублей

В результате мошеннических действий, связанных со строительством фортификационных сооружений, бюджету Курской области был причинён ущерб примерно в 800 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.

«18 декабря 2024 года по материалам проверки прокуратуры Курской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство сооружений, повлекшего причинение региональному бюджету ущерба в сумме более 800 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Отставной омский чиновник задержан за покупку люксового авто на деньги дома-интерната
Отставной омский чиновник задержан за покупку люксового авто на деньги дома-интерната

Напомним, сегодня стало известно о задержании генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. По данным следствия, в 2023 году обвиняемый велел своему подчинённому заключить договор и оплатить строительные работы на границе, хотя они уже были выполнены и оплачены другой компанией. В результате было потрачено более 173 миллионов рублей бюджетных средств без оснований. По статье, по которой его обвиняют, предусмотрено наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Korawat photo shoot

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мошенничество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar