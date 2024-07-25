Сообщника Шабутдинова обвинили в 92 эпизодах мошенничества, он объявлен в розыск
Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Обложка © Life.ru
Соучастник бизнес-коуча Аяза Шабутдинова объявлен в международный розыск. Фигурант дела обвиняется в 92 эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.
"В отношении фигуранта вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в 92 эпизодах мошенничества. Обвиняемый от органов предварительного расследования скрылся и объявлен в международный розыск", — указано в сообщении.
Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре прошлого года. Его обвиняют в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Число пострадавших от действий бизнес-коуча выросло уже до 80 человек. В июне этого года суд в Москве продлил арест Шабутдинову на два месяца — до 16 августа. Кроме того, на бизнес-коуча завели ещё пять уголовных дел.