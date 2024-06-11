Суд в Москве на 2 месяца продлил арест Шабутдинову по делу о мошенничестве 11 июня, 15:16 Аяз Шабутдинов. Обложка © Life.ru

В Москве суд вынес решение о продлении ареста блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве за счёт своих "образовательных" курсов. Его оставили под стражей ещё на два месяца, передаёт наш корреспондент из зала суда.

Аяз Шабутдинов в суде. Видео © Life.ru

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении блогера Шабутдинова Аяза Рифатовича на срок 2 месяца, до 16.08.2024 года", — следует из решения.

Напомним, Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Число пострадавших от бизнес-коуча выросло уже до 80 человек. Сегодня стало известно, что на него завели ещё пять уголовных дел.

Авторы Татьяна Миссуми