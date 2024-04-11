Суд арестовал имущество Шабутдинова и его подельника на общую сумму 100 млн рублей
Сумма арестованного имущества бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его сообщника по делу о мошенничестве Василия Алексеева составляет 100 миллионов рублей. Об этом стало известно в четверг, 11 апреля, на заседании Таганского суда Москвы, где рассматривают вопрос о продлении ареста обвиняемым. Следователи пояснили, что располагают данными о попытках Шабутдинова спрятать свои активы или финансовые средства.
"На имущество Шабутдинова и Алексеева судом наложен арест на общую сумму 100 миллионов", — проинформировал во время выступления следователь МВД.
Шабутдинова просят оставить под стражей ещё как минимум на два месяца. Следствие опасается, что, находясь на свободе, он может скрыться от правосудия, уничтожить доказательства или угрожать свидетелям.
Как уже рассказывал Life.ru, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до этого бизнес-коуч прибыл в Москву из Вены для запуска нового курса, однако на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Ранее стало известно, что в деле Шабутдинова насчитывается 73 эпизода. Новые обвинения в его адрес стали следствием заявлений потерпевших, которые тоже прошли курс обучения у бизнес-тренера, но остались недовольны качеством оказанных услуг.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев