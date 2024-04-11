Суд арестовал имущество Шабутдинова и его подельника на общую сумму 100 млн рублей

Сумма арестованного имущества бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его сообщника по делу о мошенничестве Василия Алексеева составляет 100 миллионов рублей. Об этом стало известно в четверг, 11 апреля, на заседании Таганского суда Москвы, где рассматривают вопрос о продлении ареста обвиняемым. Следователи пояснили, что располагают данными о попытках Шабутдинова спрятать свои активы или финансовые средства.

"На имущество Шабутдинова и Алексеева судом наложен арест на общую сумму 100 миллионов", — проинформировал во время выступления следователь МВД.

Шабутдинова просят оставить под стражей ещё как минимум на два месяца. Следствие опасается, что, находясь на свободе, он может скрыться от правосудия, уничтожить доказательства или угрожать свидетелям.