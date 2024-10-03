Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 07:08

Улик на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова набралось на 100 томов

Завершено расследование уголовного дела против блогера Аяза Шабутдинова

Аяз Шабутдинов. Фото © ТАСС / Гордеев Андрей

Аяз Шабутдинов. Фото © ТАСС / Гордеев Андрей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. По данным SHOT, в нём более 100 томов материалов.

Сторона защиты Шабутдинова с обвинениями не согласна — юристы утверждают, что это абсурд, они собрали доказательства его невиновности на каждый пункт дела. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание состоится в январе-феврале 2025 года.

Заплаканная жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после «самого интересного свидания» в СИЗО
Заплаканная жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после «самого интересного свидания» в СИЗО

Напомним, что Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве при продаже образовательных материалов. Всего по делу проходят 80 пострадавших. На коуча также было заведено ещё пять дел. В рамках разбирательства суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта. В августе бизнес-тренеру продлили арест на два месяца.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Аяз Шабутдинов
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров