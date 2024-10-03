Улик на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова набралось на 100 томов
Завершено расследование уголовного дела против блогера Аяза Шабутдинова
Аяз Шабутдинов. Фото © ТАСС / Гордеев Андрей
Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. По данным SHOT, в нём более 100 томов материалов.
Сторона защиты Шабутдинова с обвинениями не согласна — юристы утверждают, что это абсурд, они собрали доказательства его невиновности на каждый пункт дела. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание состоится в январе-феврале 2025 года.
Напомним, что Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве при продаже образовательных материалов. Всего по делу проходят 80 пострадавших. На коуча также было заведено ещё пять дел. В рамках разбирательства суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта. В августе бизнес-тренеру продлили арест на два месяца.