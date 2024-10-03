Улик на бизнес-коуча Аяза Шабутдинова набралось на 100 томов

Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. По данным SHOT , в нём более 100 томов материалов.

Сторона защиты Шабутдинова с обвинениями не согласна — юристы утверждают, что это абсурд, они собрали доказательства его невиновности на каждый пункт дела. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание состоится в январе-феврале 2025 года.