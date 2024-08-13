Суд в Москве на два месяца продлил арест Аяза Шабутдинова
Таганский районный суд Москвы продлил содержание под стражей бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Он пробудет в СИЗО ещё два месяца, до 16 октября.
Аяз Шабутдинов в суде Москвы. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвинили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Всего по делу проходят 80 пострадавших. Также на коуча завели ещё пять дел. В рамках разбирательства суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта.
Life.ru