Суд в Москве на два месяца продлил арест Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы продлил содержание под стражей бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Он пробудет в СИЗО ещё два месяца, до 16 октября.