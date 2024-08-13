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13 августа, 15:04

Суд в Москве на два месяца продлил арест Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы продлил содержание под стражей бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Он пробудет в СИЗО ещё два месяца, до 16 октября.

Аяз Шабутдинов в суде Москвы. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Обвиняется в 92 эпизодах: Суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела Аяза Шабутдинова
Обвиняется в 92 эпизодах: Суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела Аяза Шабутдинова

Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвинили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Всего по делу проходят 80 пострадавших. Также на коуча завели ещё пять дел. В рамках разбирательства суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта.

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Life.ru

Матвей Константинов
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