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26 июля, 07:54

Обвиняется в 92 эпизодах: Суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела Аяза Шабутдинова

Суд заочно арестовал экс-гендиректора "Лайк Центра" Василия Алексеева

Василий Алексеев. Обложка © VK / Василий Алексеев

Василий Алексеев. Обложка © VK / Василий Алексеев

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Лайк Центра" Василия Алексеева по делу бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в 92 эпизодах по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза, написанный им от руки в СИЗО
Сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза, написанный им от руки в СИЗО

Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Бизнес-тренера обвинили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По делу проходят 80 пострадавших. Кроме того, против блогера завели ещё пять уголовных дел. А недавно стало известно, что суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта.

Матвей Константинов
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