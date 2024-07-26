Обвиняется в 92 эпизодах: Суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела Аяза Шабутдинова
Суд заочно арестовал экс-гендиректора "Лайк Центра" Василия Алексеева
Василий Алексеев. Обложка © VK / Василий Алексеев
Таганский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Лайк Центра" Василия Алексеева по делу бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в 92 эпизодах по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Бизнес-тренера обвинили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По делу проходят 80 пострадавших. Кроме того, против блогера завели ещё пять уголовных дел. А недавно стало известно, что суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта.