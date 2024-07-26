Обвиняется в 92 эпизодах: Суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Лайк Центра" Василия Алексеева по делу бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в 92 эпизодах по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.