Заплаканная жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после «самого интересного свидания» в СИЗО

Жена Аяза Шабутдинова впервые за 11 месяцев поговорила вживую с мужем. По данным SHOT, свидание супругов состоялось сегодня, длилось 20 минут через стекло по телефонной трубке.

Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после встречи с супругом. Видео © SHOT

Лидия Муцольгова не смогла сдержать эмоций — расплакавшаяся девушка рассказала, что не помнит первых слов, а только что они с Аязом много улыбались друг другу и «такого интересного свидания у них точно ещё не было».

По словам Лидии, за короткое рандеву они успели пообщаться о детях, про книги, о планах на будущее. А в конце молча стояли и смотрели друг на друга: