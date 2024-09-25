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25 сентября, 14:03

Заплаканная жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после «самого интересного свидания» в СИЗО

Жена Аяза Шабутдинова впервые за 11 месяцев поговорила с ним вживую

Жена Аяза Шабутдинова впервые за 11 месяцев поговорила вживую с мужем. По данным SHOT, свидание супругов состоялось сегодня, длилось 20 минут через стекло по телефонной трубке.

Жена Аяза Шабутдинова вышла на связь после встречи с супругом. Видео © SHOT

Лидия Муцольгова не смогла сдержать эмоций — расплакавшаяся девушка рассказала, что не помнит первых слов, а только что они с Аязом много улыбались друг другу и «такого интересного свидания у них точно ещё не было».

По словам Лидии, за короткое рандеву они успели пообщаться о детях, про книги, о планах на будущее. А в конце молча стояли и смотрели друг на друга:

«У меня нет слов, это как будто просто как в тумане. Ты понимаешь, что всё хорошо, что у вас обоих очень много сил, много любви внутри. И что вы наконец-то просто могли посмотреть друг на друга — через два стекла и решётку, правда. Но это лучше, чем ничего», — рассказала она.

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Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Его обвинили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Всего по делу проходят 80 пострадавших. Также на коуча завели ещё пять дел. В рамках разбирательства суд объявил в международный розыск ещё одного фигуранта. В августе суд в Москве на два месяца продлил арест Шабутдинова.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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