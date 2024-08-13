СК завёл 22 новых уголовных дела, связанных с бизнес-коучем Шабутдиновым

Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, связанных с бизнес-тренером Аязом Шабутдиновым, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом стало известно во время заседания Таганского районного суда Москвы.

"Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом", — сказал следователь в суде.