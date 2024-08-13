СК завёл 22 новых уголовных дела, связанных с бизнес-коучем Шабутдиновым
Аяз Шабутдинов. Обложка © Life.ru
Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, связанных с бизнес-тренером Аязом Шабутдиновым, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом стало известно во время заседания Таганского районного суда Москвы.
"Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом", — сказал следователь в суде.
Сегодня столичный суд продлил Шабутдинову арест ещё на два месяца, то есть до 16 октября.
Напомним, Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Бизнес-тренера обвинили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По делу проходят 80 пострадавших. В июне сообщалось, что против блогера завели ещё пять уголовных дел. А недавно стало известно, что суд объявил в международный розыск сообщника Шабутдинова.