13 октября, 09:35

Блогерше Блиновской смягчили срок

Обложка © Life.ru

Московский городской суд изменил приговор блогерше Елены Блиновской — вместо 5 лет колонии она получила срок в 4,5 года. При этом в отсрочке наказания до момента, пока младшему из её детей не исполнится 14 лет, ей отказали.

«Приговор Савеловского районного суда Москвы изменить, назначить осужденной Блиновской Елене Олеговне наказание в виде 4,5 года лишения свободы. В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в апелляционном определении тройки судей Мосгорсуда.

Напомним, 13 октября в Московском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу блогера Елены Блиновской. В обращении к суду королева марафонов просила отсрочить наказание до момента, пока её младшему ребёнку не исполнится 14 лет.

